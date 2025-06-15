Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 14:32 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 14:32

Hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var?

Son yıllarda savunma sanayisinin en çok konuşulan teknolojilerinden biri olan hipersonik füzeler, dünya genelinde büyük bir rekabetin merkezinde yer alıyor. İran-İsrail arasında yaşanan savaşta İran tarafından ateşlenen füzeler, etkileriyle dünya kamuoyunda yankı uyandırmaya başladı. Peki, hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var ve diğer füze sistemlerinden farkı ne? İşte ayrıntılar...

Hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var?
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Hipersonik füze sistemleri, geleceğin savunma ve saldırı konseptini şekillendirecek en kritik teknolojiler arasında yer alıyor. Bu alandaki gelişmeler yalnızca askeri üstünlük açısından değil, aynı zamanda jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füze, ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hızla hareket eden, yüksek manevra kabiliyetine sahip gelişmiş bir füze türüdür. Bu füzeler, hedefe ulaşma süresini ciddi oranda kısaltırken, aynı zamanda mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi ve durdurulması son derece zordur.

HİPERSONİK FÜZELER NASIL ÇALIŞIR?

Hipersonik füzeler genellikle iki ana kategoride inceleniyor.

Hipersonik Süzülen Araçlar (HGV - Hypersonic Glide Vehicles): Roketle yüksek irtifaya çıkarıldıktan sonra atmosfere girerek süzülerek hedefe yönelir. Uçuş boyunca yüksek manevra yapabildikleri için savunma sistemlerinden kaçabilirler.

Hipersonik Seyir Füzeleri (HCM - Hypersonic Cruise Missiles): Sürekli çalışan motorlarla (özellikle scramjet motorlarla) yüksek hızda uçarak hedefine ulaşır.

Bu füzeler, atmosferin üst katmanlarında uçabildiği ve sürekli yön değiştirebildiği için mevcut radarlar tarafından izlenmeleri çok zordur.

HİPERSONİK FÜZE ÖZELLİKLERİ

Hız: Mach 5 ve üzeri (6.200 km/saatten daha hızlı)

Menzil: Binlerce kilometreye kadar ulaşabilir.

Manevra Kabiliyeti: Güzergâh boyunca yön değiştirerek savunma sistemlerini aşabilir.

Tespit Zorluğu: Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde erken tespit edilmesi ve imha edilmesi zordur.

HANGİ ÜLKELERDE HİPERSONİK FÜZELER VAR?

Günümüzde hipersonik füze teknolojisine sahip olduğu bilinen ülkeler arasında:

Rusya: "Avangard" ve "Kinzhal" sistemleriyle dikkat çekiyor.

Çin: "DF-ZF" isimli hipersonik aracı test etmiş durumda.

ABD: "Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)" gibi projeler yürütüyor.

Hindistan, Kuzey Kore, İran ve Fransa gibi ülkeler de bu alanda aktif çalışmalar yapıyor.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hipersonik füzeler, stratejik dengeyi değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Nükleer başlık taşıyabilme yeteneği, klasik savunma sistemlerini aşabilme becerisi ve hedefe çok kısa sürede ulaşma avantajı sayesinde askeri caydırıcılıkta yeni bir çağın kapısını aralıyor.

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