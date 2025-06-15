Sivas'ta 5 bini aşkın minik güreşçi mindere çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonu, Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde Minikler Türkiye Şampiyonası düzenleneceğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Sivas, bu yıl ilk kez aynı anda 10 minderin kurulduğu dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tarihte ilk defa her yaş grubu ayrı ayrı yarışacak. Beş ayrı yaş (10-11-12-13-14 yaş) kategorisinde, üç farklı stilde, 5 bini aşkın sporcu Sivas'ta buluşuyor." denildi.



Müsabaka talimatına göre, minik güreşçiler 17-22 Haziran tarihlerinde mindere çıkacak.



Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.



