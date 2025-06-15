Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

Televizyonda yayınlanan 2012 yapımı film Berlin Kaplanı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyicilerin beğenisini toplayan filmin çekim yeri, konusu ve oyuncu kadrosu gündemde.



BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?



Berlin Kaplanı filminin pek çok önemli sahnesi Antalya'da çekildi. Özellikle filmde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de Antalya'da geçiyor.



BERLİN KAPLANI KONUSU NE?



Ata Demirer'in canlandırdığı Ayhan Kaplan karakteri, Almanya Berlin'de boksorlük ve body guardlık yaparak hayatını sürdüren bir boksördür.



Ayhan ve antrenörü Cemal'in işleri eskisine göre artık iyi değildir. Film, ödemeleri gereken 50 bin Euro borcu ödemek için girdikleri maceraları anlatıyor. Berlin Kaplanı Ayhan, boks maçı esnasında stresten panik atak olduğunu fark eder. Doktorunun hava değişimi önerisi sonrası ablası ve eniştesinin satmaya çalıştığı Fethiye'deki pansiyon arazisi gündeme gelir. Bu süreçteki maceraları ve başına gelen olaylar anlatılır.



BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU



Ata Demirer — Ayhan Kaplan



Tarık Ünlüoğlu — Cemal



Necati Bilgiç — Nurettin



Özlem Türkad — Pakize



Nihal Yalçın — Elvan



Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar



Tonguç Oksal — Muzo



Cemil Özbayer — Şevki Kaplan



Yunus Destebaşı— Rüzgar



Bekir Çot — Konuk oyuncu



Yaman Tüzcet — Garson



Numan Acar — Hoca



Orhan Güner — Hacı



Selahattin Taşdöğen — Antrenör



Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

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