Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 19:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 19:27

Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

2012 yılında vizyona giren Ata Demirer'in başrolde yer aldığı Berlin Kaplanı filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri film severler tarafından araştırılıyor. Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi merak edildi.

Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu
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Televizyonda yayınlanan 2012 yapımı film Berlin Kaplanı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyicilerin beğenisini toplayan filmin çekim yeri, konusu ve oyuncu kadrosu gündemde.

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı filminin pek çok önemli sahnesi Antalya'da çekildi. Özellikle filmde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de Antalya'da geçiyor.

BERLİN KAPLANI KONUSU NE?

Ata Demirer'in canlandırdığı Ayhan Kaplan karakteri, Almanya Berlin'de boksorlük ve body guardlık yaparak hayatını sürdüren bir boksördür.

Ayhan ve antrenörü Cemal'in işleri eskisine göre artık iyi değildir. Film, ödemeleri gereken 50 bin Euro borcu ödemek için girdikleri maceraları anlatıyor. Berlin Kaplanı Ayhan, boks maçı esnasında stresten panik atak olduğunu fark eder. Doktorunun hava değişimi önerisi sonrası ablası ve eniştesinin satmaya çalıştığı Fethiye'deki pansiyon arazisi gündeme gelir. Bu süreçteki maceraları ve başına gelen olaylar anlatılır.

BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

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