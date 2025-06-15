İzmir Çoruhlu FK'da yaprak dökümü başladı!

İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, sezonun sonunda 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

calendar 15 Haziran 2025 16:47
Haber: DHA
İzmir Çoruhlu FK'da yaprak dökümü başladı!
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu sözleşmesini feshederken, kiralık oynayan 4 oyuncu da takımdan ayrıldı.

İzmir temsilcisinde İsmet Kavuştu'dan sonra Berkant Alpşanlı, Melih Enes Uygun ve Okan Şentürk'le yollar ayrıldı.

Geçici olarak transfer edilen isimlerden Alperen Bekli (Altınordu), Emirhan Emir (İnegöl Kafkasspor), Muhammet Fatih Karasu (Ümraniyespor) ve Murat Komili (Bucaspor 1928) kendi kulüplerine döndü.

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