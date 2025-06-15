Al Hilal'den En Nesyri'ye 30 milyon Euro!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için 30 milyon Euro önerdi.

calendar 15 Haziran 2025 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Hilal'den En Nesyri'ye 30 milyon Euro!
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Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için yeniden girişimlerde bulundu.

30 MİLYON EURO TEKLİF

Africafoot'un haberine göre, Al Hilal Youssef En-Nesyri için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE 40 MİLYON İSTİYOR

Ancak Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi ve Faslı golcü için 40 milyon euro talep etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 52 maçta forma giyen Faslı golcü, 30 gol, 7 asist kaydetti. 


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