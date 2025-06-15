Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için yeniden girişimlerde bulundu.
30 MİLYON EURO TEKLİF
Africafoot'un haberine göre, Al Hilal Youssef En-Nesyri için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı.
FENERBAHÇE 40 MİLYON İSTİYOR
Ancak Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi ve Faslı golcü için 40 milyon euro talep etti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 52 maçta forma giyen Faslı golcü, 30 gol, 7 asist kaydetti.
30 MİLYON EURO TEKLİF
Africafoot'un haberine göre, Al Hilal Youssef En-Nesyri için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı.
FENERBAHÇE 40 MİLYON İSTİYOR
Ancak Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi ve Faslı golcü için 40 milyon euro talep etti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 52 maçta forma giyen Faslı golcü, 30 gol, 7 asist kaydetti.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<