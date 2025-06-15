Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!

Fenerbahçe, Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan forvet oyuncusu Jhon Duran için harekete geçti.

calendar 15 Haziran 2025 14:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 14:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
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Fenerbahçe, gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde hareket eden Fenerbahçe'nin Al Nassr'ın gözden çıkardığı Jhon Duran'ı gündemine aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti. 

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