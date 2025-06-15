Fenerbahçe, gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde hareket eden Fenerbahçe'nin Al Nassr'ın gözden çıkardığı Jhon Duran'ı gündemine aldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.
FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.
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