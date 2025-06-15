Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 17:22 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 17:22

FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta?

Yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, İnter, Bayern Münih, Atletico Madrid, PSG gibi takımlar mücadele ediyor. Organizasyon 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada maçlar 11 şehirdeki 12 stadyumda oynanacak. Dev turnuvada toplam 1 milyar dolarlık ödül havuzu dikkat çekti. Peki FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman? İşte, organizasyonun takvimi…

FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya ve ev sahibi ABD'den birer ekip mücadele ediyor. Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. İşte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç programı…

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT kanallarında canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 ve TRT Spor turnuvanın resmi yayıncıları olacak.

Grup maçlarının 27 Haziran'da tamamlanacağı turnuvada 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde son 16 karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek finallerin 4-5 Temmuz ve yarı finallerin 8-9 Temmuz'da oynanacağı kupa, 13 Temmuz'da New York'taki MetLife Stadı'nda yapılacak final maçının ardından sahibini bulacak. 15 Haziran günün maç programı;

FIFA Kulüpler Dünya Kupası-B Grubu

22.00 PSG-Atletico Madrid

FIFA Kulüpler Dünya Kupası-C Grubu

19.00 Bayern Münih-Auckland City

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

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