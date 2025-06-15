Gülşah Akkaya, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'na inanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir öz güven ve motivasyonla mücadele edeceğini söyledi.2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 18-29 Haziran'da Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenecek.Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek. Kamp sürecini tamamlayan milli takım, yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, A Milli Takım'ın son durumu ve şampiyonadaki hedefleri hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.Yoğun ve verimli bir kamp süreci geçirdikleri belirten Akkaya,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ABD asıllı oyuncu Teaira McCowan hakkında da görüşlerini paylaşan Gülşah Akkaya,diye konuştu.Grupla ilgili de değerlendirmede bulunan Akkaya,şeklinde görüş belirtti.