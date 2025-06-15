Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul ertelendi!

Beşiktaş'ta 15 Haziran'da yapılması beklenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran tarihine ertelendi.

calendar 15 Haziran 2025 15:43
Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul ertelendi!
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Beşiktaş'ta 15 Haziran'da yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 22 tarihine ertelendi.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.30'da Darülbedai Caddesi. No:3 34367 Şişli-Maçka-İstanbul adresinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.30'dan itibaren aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz."


22 Haziran'da gerçekleşecek olan toplantı çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

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