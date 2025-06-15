LGS'de Arda Güler sorusu soruldu!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Liseye Geçiş Sınavı'nda Arda Güler sorusu soruldu.

calendar 15 Haziran 2025 16:08 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 17:06
Fotoğraf: Imago
LGS'de Arda Güler sorusu soruldu!
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Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerde sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu.

Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı. 


Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

İşte o soru;



 


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