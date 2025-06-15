Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 15:20 -
Güncelleme Tarihi:
15 Haziran 2025 15:20
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final maçı ne zaman?
Basketbol Süper Ligi final serisi maçları Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak. Anadolu Efes'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet arayacak. Final serisinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ilk maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka ile parkede kozlarını paylaşacak. Seride 4 olan taraf bu sene Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ne zaman?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İLK MAÇLAR FENERBAHÇE BEKO'NUN SAHASINDA
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da oynanacak. İkinci maç ise 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Beşiktaş Fibabanka ise, 21 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk edecek.
SERİDE 4 OLAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK
Final serisinde 4 maç kazanan takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek.
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