Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka ile parkede kozlarını paylaşacak. Seride 4 olan taraf bu sene Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ne zaman?



İLK MAÇLAR FENERBAHÇE BEKO'NUN SAHASINDA



Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da oynanacak. İkinci maç ise 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Beşiktaş Fibabanka ise, 21 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk edecek.



SERİDE 4 OLAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK



Final serisinde 4 maç kazanan takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek.

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