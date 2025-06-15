Fenerbahçe'den yakın takip: Matvey Kislyak

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın durumunu yakından takip ediyor.

calendar 15 Haziran 2025 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 15:14
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den yakın takip: Matvey Kislyak
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Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, CSKA Moskova forma giyen Matvey Kislyak'ın şartlarını öğrendi.

Daha önce alt yaş kategorilerinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezondur Rus ekibininin A takım formasını terletiyor.

MOURINHO'DAN OLUMLU RAPOR

Orta sahada görev alan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11'de görev aldı.

4 kez fileleri havalandıran Rus futbolcu, 1 asist yaptı. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova'ya iletecek. 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi.


MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Genç futbolcu Rusya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi. Bu yıl Mart ayında ilk kez A Milli Takım forması giyen Kislyak o zamandan beri milli forma ile 4 hazırlık maçında süre aldı. 

 
 


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