Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 16:14

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Haziran 2025 faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Enflasyonla mücadelede kritik bir döneme girilirken, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayında faiz artışı ya da indirimi bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Yeni faiz kararının, yılın ikinci yarısındaki ekonomik görünüm üzerinde belirleyici etkileri olması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı belli oldu. Peki, 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Açıklama, Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

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