20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Alvaro Morata, Como'da siftah yapamadı!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde 9 maçta henüz siftah yapamadı.

calendar 20 Ekim 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como forması altında 9 maçta süre bulan Alvaro Morata, gol atamadı. İspanyol yıldız, sadece bir asist yapabildi.

FABREGAS'TAN AÇIKLAMA

İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas, bu performansına rağmen Morata'dan memnun olduğunu aktardı.

Juventus karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Morata'nın performansıyla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Alvaro Morata, istediğim her şeyi mükemmel bir şekilde yaptı. Forvetler sadece attıkları gollerle değerlendiriliyor ama benim için öyle değil. Bugün neden burada olduğunu gösterdi." dedi.

TRANSFER SÜRECİ

Como, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Morata'nın transferi için sarı-kırmızılılar ile birlikte Milan'la da anlaşmış ve transferi gerçekleştirmişti. Como, Galatasaray ve Milan ile anlaşmasının ardından 32 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
