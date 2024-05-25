Cleveland Cavaliers'ın basketbol operasyonları başkanı Koby Altman, takımın yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın sözleşme durumu konusunda "kendilerini iyi hissettiklerini" söyledi.



Cavaliers ekibi Mitchell'in bu yaz uzatma teklifiyle ilgili kararını beklerken, Altman, takımın yıldız verdiği sezon sonu röportajının cesaret verici olduğunu belirtti:



"Kariyerinin en iyi iki yılını burada geçiren, burada çok fazla başarı elde eden ve takımın altyapısını anlayan bir oyuncu. Yaptığımız işe oldukça güvendiğini ve amacımızın şampiyonluk kazanmak olduğunu anladığını düşünüyorum.



Kendisi burada mutlu olduğunu söylemişti. Burayı seviyor. Ve her zaman da çok samimi olmuştu. Harika da bir takım arkadaşıydı. Bütün bunları olduğu gibi kabul etmeli ve şunu söylemeliyiz: Tamam, Donovan'ın durumu konusunda kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii ki bazı şeyler değişebilir."



Cleveland, Mitchell'ın kontratını bu yaz dört yıllığı 209 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmayı teklif edebilir.





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