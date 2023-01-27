Altınordu'nun konuğu Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 22. haftada 28 Ocak Cumartesi günü Dyorex Boluspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun konuğu Boluspor
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27 Ocak 2023 16:06
 Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 22. haftada 28 Ocak Cumartesi günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Dyorex Boluspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, haftaya 16 puanla 16. sırada girdi.

Dyorex Boluspor ise topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin birinci devresinde Bolu'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.

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