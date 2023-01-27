Altınordu'nun konuğu Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 22. haftada 28 Ocak Cumartesi günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Dyorex Boluspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, haftaya 16 puanla 16. sırada girdi.
Dyorex Boluspor ise topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin birinci devresinde Bolu'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Dyorex Boluspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, haftaya 16 puanla 16. sırada girdi.
Dyorex Boluspor ise topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin birinci devresinde Bolu'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.
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