Altınordu'nun gözü Emircan'ın transferinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Rusya temsilcisi Orenburg'da forma giyen eski oyuncusu Emircan Gürlük'ün transfer gelişmelerine odaklandı.



Orenburg'da ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Süper Lig temsilcileri Başakşehir, Sivasspor, Eyüpspor ve Göztepe'nin radarına girdi. Emircan'ın Orenburg'a transferinden yaklaşık 2 milyon Euro kazanan İzmir temsilcisi genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak. Böylelikle yetenekli futbolcu eski kulübüne bir kez daha para kazandıracak. Orenburg'un Emircan Gürlük'ü 2.5 milyon Euro'nun altında satmayı planlamadığı gelen haberler arasında.



Galatasaray'da futbola başlayıp, 2019'da Altınordu altyapısına transfer olan Emircan, kırmızı-lacivertli kulüpte 2021'de profesyonel sözleşme imzaladı. A takıma yükseldiği 2021-22'de 1'inci Lig'de 28 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Genç futbolcu bir sonraki sezon aynı ligde 29 müsabakada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. U21 Milli Takımı'nda 9 kez forma giyen Emircan, 2023 yazında transfer olduğu Rusya Premier Ligi'ndeki ilk yılında 15 maçta oynarken, bu sezon 11 karşılaşmada görev yapıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



