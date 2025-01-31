Altınordu'da İlkan Sever geri döndü

Altınordu'da sakatlığını atlatan İlkan Sever, takıma döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da İlkan Sever geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 13:51
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puan çıkararak zirve yarışında yara alan Altınordu'da gurbetçi santrfor İlkan Sever'in iyişelerek takıma dönmesi yüzleri güldürdü.

Sezonun ilk yarısında U20 Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlanıp son 8 karşılaşmada forma giyemeyen 20 yaşındaki gurbetçi santrforun Isparta deplasmanında kadroda yer alabileceği ifade edildi. İlkan tedavisi nedeniyle Antalya kampında yer almamıştı.

Ligde pazar günü deplasmanda Isparta 32 Spor'u yenerek moral bulmak isteyen İzmir temsilcisinde 2 eksik olduğu belirtildi. İnegölspor deplasmanında adalesinden sakatlanan gurbetçi sağ kanat oyuncusu Bahattin Karahan'ın tedavisinin sürdüğü ve bu hafta da görev yapamayacağı kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçen haftaki Kepezspor maçında yedek kulübesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen gurbetçi stoper Mete Yıldız da kadroda yer almayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery