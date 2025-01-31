Altınordu'da İlkan Sever geri döndü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puan çıkararak zirve yarışında yara alan Altınordu'da gurbetçi santrfor İlkan Sever'in iyişelerek takıma dönmesi yüzleri güldürdü.
Sezonun ilk yarısında U20 Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlanıp son 8 karşılaşmada forma giyemeyen 20 yaşındaki gurbetçi santrforun Isparta deplasmanında kadroda yer alabileceği ifade edildi. İlkan tedavisi nedeniyle Antalya kampında yer almamıştı.
Ligde pazar günü deplasmanda Isparta 32 Spor'u yenerek moral bulmak isteyen İzmir temsilcisinde 2 eksik olduğu belirtildi. İnegölspor deplasmanında adalesinden sakatlanan gurbetçi sağ kanat oyuncusu Bahattin Karahan'ın tedavisinin sürdüğü ve bu hafta da görev yapamayacağı kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçen haftaki Kepezspor maçında yedek kulübesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen gurbetçi stoper Mete Yıldız da kadroda yer almayacak.
Sezonun ilk yarısında U20 Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlanıp son 8 karşılaşmada forma giyemeyen 20 yaşındaki gurbetçi santrforun Isparta deplasmanında kadroda yer alabileceği ifade edildi. İlkan tedavisi nedeniyle Antalya kampında yer almamıştı.
Ligde pazar günü deplasmanda Isparta 32 Spor'u yenerek moral bulmak isteyen İzmir temsilcisinde 2 eksik olduğu belirtildi. İnegölspor deplasmanında adalesinden sakatlanan gurbetçi sağ kanat oyuncusu Bahattin Karahan'ın tedavisinin sürdüğü ve bu hafta da görev yapamayacağı kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçen haftaki Kepezspor maçında yedek kulübesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen gurbetçi stoper Mete Yıldız da kadroda yer almayacak.