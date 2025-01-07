Altınordu'da gençler kiralık gidiyor

Altınordu, A takım kadrosuna alınan 3 genç oyuncunun ara transfer döneminde gelişmesi için kiralık gönderme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da gençler kiralık gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2025 15:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefleyen Altınordu'da sezon başında altyapıdan A takım kadrosuna alınan 3 genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesine karar verildi.

Kırmızı-lacivertli formayla ligde forma şansı bulamayan sol bek Mustafa Kocabaş ile çok az süre bulan sol kanat oyuncuları Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran tecrübe kazanmaları için süre alabilecekleri başka kulüplere kiralanacak.

İzmir temsilcisinde yine fazla şans bulamayan gurbetçi 10 numara Tahsin Çakmak'ın 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiralanmasına karar verilmişti. Öte yandan Altınordu, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Silifke Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery