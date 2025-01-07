Altınordu'da gençler kiralık gidiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefleyen Altınordu'da sezon başında altyapıdan A takım kadrosuna alınan 3 genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesine karar verildi.



Kırmızı-lacivertli formayla ligde forma şansı bulamayan sol bek Mustafa Kocabaş ile çok az süre bulan sol kanat oyuncuları Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran tecrübe kazanmaları için süre alabilecekleri başka kulüplere kiralanacak.



İzmir temsilcisinde yine fazla şans bulamayan gurbetçi 10 numara Tahsin Çakmak'ın 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiralanmasına karar verilmişti. Öte yandan Altınordu, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Silifke Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.