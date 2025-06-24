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Altekma, Özgür Karababa ile yollarını ayırdı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 24 Haziran 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma, Özgür Karababa ile yollarını ayırdı
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Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Özgür Karababa ile yollarını ayırdı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Özgür Karababa'ya verdiği emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ziraat Bankkart altyapısından transfer edilip son 2 sezonda Altekma forması giyen 22 yaşındaki voleybolcu, yeni sezon öncesi Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediyespor'la anlaştı.

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