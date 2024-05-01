Altaylı genç Enes'ten siftah

1'inci Lig'de küme düştüğü sezonda son olarak deplasmanda Boluspor'a 3-1 yenilerek üst üste 8'inci mağlubiyetini alan Altay'da genç orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, profesyonel kariyerindeki ilk golü atmanın sevincini yaşadı.



Müsabakanın 45+1'inci dakikasında rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçiren Enes, 85'inci dakikada oyundan alınıp, 90 dakika sonunda sahadan yenilgiyle ayrılmalarına rağmen unutamayacağı bir maçı geride bıraktı.



Teknik direktör Cüneyt Biçer'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan 16 yaşındaki futbolcu, Altay'ın Türk futboluna yeni armağanı olarak gösteriliyor. İzmir'de oynanacak Adanaspor maçı öncesi cuma günü 17 yaşına basacak Enes'in İzmir temsilcisi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 1'inci Lig'de oynadığı 11 karşılaşmanın 8'inde ilk 11'de şans bulan genç oyuncu, alt yaş gruplarında 9 kez milli formayı terletti





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