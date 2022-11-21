Altay, tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Altay, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay, tek golle kazandı
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21 Kasım 2022 22:03
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Altay 1-0 kazandı.

Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren etek golü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.

Buy sonucun ardından Altay, 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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