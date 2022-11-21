Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Altay 1-0 kazandı.
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren etek golü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.
Buy sonucun ardından Altay, 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren etek golü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.
Buy sonucun ardından Altay, 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ