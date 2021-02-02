Fenerbahçe kalesine hareketlenen Boupendza'dan seken top penaltı noktası üzerinde Diouf'un önünde kaldı karşı karşıya vuruşunda Altay bir kez daha gole izin vermedi ve genç kaleci, 10 dakika içinde yaptığı 3 kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasını sağlamış oldu.

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Billong'dan geldi. Hatayspor'un tek sayısını ise 90. dakikada gol krallığının zirvesindeki Boupendza kaydetti.Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında 7 deplasman galibiyeti alabilmişti (11B 16M).Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Hatayspor, böylece bir İstanbul takımına karşı evinde ilk yenilgisini yaşamış oldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı ve karşılaşmanın 77. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez sahaya çıkmış oldu.Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Fenerbahçe'nin önemli yıldızı Luiz Gustavo, Hatayspor deplasmanında ikinci yarı oyuna devam edemedi.Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Luiz Gustavo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.İlk yarıyı geride kapatan Hatayspor, karşılaşmanın özellikle son 20 dakikasında oyunu rakip yarı alana yıktıktan sonra üst üste pozisyonlar yakaladı ancak kaleci Altay Bayındır kritik kurtarışlar yaparken, Ozan Tufan da bir topu çizgiden çıkardı.75. dakikada sol kanattan kullandığı kornerde Altay'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu, kaleye giden topu Ozan çizgiden çıkardı. 77. dakikada Boupendza, Selim'den aldığı pasla sağ çaprazdan köşeye vurdu Altay uzanarak topu kornere çeldi, ardından 79. dakikada ise köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Kamara içeri çevirdi Diouf yakın mesafeden kafayı vurdu, Altay bir kez daha çizgiden topu çıkardı. 85. dakikada ise7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-128. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi.58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı.64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-289. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2Antakya AtatürkSuat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet KısalMunir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), DioufAltay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)Dk. 38 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Ribeiro, Dk. 60 Pablo Santos, Dk. 88 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Cisse, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)