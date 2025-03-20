Altay, derbiyi kazanıp umutları diri tutmak istiyor

Altay, Altınordu'yu mağlup ederek kümede kalma umutlarını yeşertmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay, derbiyi kazanıp umutları diri tutmak istiyor
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20 Mart 2025 14:38
Son güncelleme 20 Mart 2025 14:39
2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu'yu mağlup ederek kümede kalma umutlarını yeşertmek isteyen Altay'da sakatlıkları nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen tecrübeli santrfor Deniz Kadah ile ön libero Murat Berkan Demir'in iyileşerek takıma katıldıkları öğrenildi.

Teknik ekibin şans vermesi halinde iki futbolcunun derbide sahada yer alabileceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Hikmet, Onur Efe, Ali, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın ise takımla çalışmalarda yer almadığı bildirildi.

Bu futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. İzmir ekibinde sarı kart cezası biten Özgür de forma giyebilecek.

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