Altay'dan gidenler formaya hasret

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arası hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Altay'da sezon başında takımdan ayrılan 6 futbolcu gittikleri kulüplerde ilk yarıda fazla forma şansı bulamadı.

Süper Lig temsilcisi Bodrum FK'ya 400 bin Euro bonservis bedeli alınarak transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Süper Lig'de 5 maçta toplam 39 dakika oyunda kaldı. Sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya giden 23 yaşındaki sol kanat Eren Erdoğan, ligde ve kupada 1 dakika bile oynamadı.



Sözleşme yenilemeden kulüpten ayrılan 26 yaşındaki sağ bek Salih Sarıkaya, 1'inci Lig'de Erzurumspor formasıyla 6 müsabakada 141 dakika süre aldı. Kontrat uzatmadan yuvadan uçup 3'üncü Lig ekibi Orduspor 1967'ye giden 20 yaşındaki kaleci Mustafa Çalışkan sadece 1 kupa maçına çıktı. Serbest kalınca kulüpten ayrılarak 3'üncü Lig takımı Kahramanmaraş İstiklalspor'la el sıkışan 20 yaşındaki santrfor Nurettin Küçükdeniz ligde 3, kupada 1 maçta şans buldu. Tek taraflı fesih yolunu seçen 21 yaşındaki stoper Tugay Gündem ise Etimesgut Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig'de 10 karşılaşmada oynayarak en fazla süre bulan isim oldu.



