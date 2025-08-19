19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Altay'da Sinan Kanlı'nın yönetimi hazır

TFF 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da gözler cumartesi günü gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

19 Ağustos 2025 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Sinan Kanlı'nın yönetimi hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da gözler cumartesi günü gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrilirken, 1 Ağustos'tan bu yana kulübün yönetimini üstlenen Sinan Kanlı, aday listesini hazırladığını açıkladı

. Kulübe üye olamaması nedeniyle belirleyeceği bir başkan adayını destekleme kararı alan Kanlı, "Başkan adayı ve yönetimimiz kongreden bir gün önce ya da kongre günü açıklayacağım. Adayımızın yıpranmasını istemiyorum. Başkan adayımız benimle aynı soyisimde biri olacak" dedi.

Kongreyi düşünmeden kulübün işleyişine odaklandıklarını ifade eden Sinan Kanlı, "Aday yönetimimizin yarısı Altay camiasının bildiği isimlerden, yarısı ise profesör, doktor ve saygın iş insanlarından oluşacak. Güzel bir ekibimiz var. Genel kurulda ekibimize rakip çıkacağını düşünmüyoruz" dedi. Afyon'da kampa giren siyah-beyazlı takımın oyuncularına hatırı sayılır bir ödeme yaptıklarını belirten Sinan Kanlı, "Takım 30 kişilik kadroyla mutlu, mesut şekilde kampa gitti. Kampın parasını da ödedik. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak" şeklinde konuştu.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
