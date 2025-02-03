Altay'da Erdem Özcan'dan fesih

Altay'da Erdem Özcan sözleşmesini feshetti! Genç futbolcu, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüple yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Erdem Özcan'dan fesih
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03 Şubat 2025 15:46

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Bu sezon iki kez kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu alacakları ödenmeyince kulüple bağlarını kopardı. Futbola Nazillispor'da başlayıp 2021'de Altay'da profesyonel olan Erdem, siyah-beyazlı formayla 2022'de Süper Lig'de 3 müsabakada 79 dakika şans buldu. 

Bir sonraki sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı Nazillispor'la 2'nci Lig'de 6 maça çıkan Erdem, ikinci devrede Altay'a dönerek 1'inci Lig'de 7 müsabakada şans buldu. Geçen sezon 1'inci Lig'de 4 kez forma giyen futbolcu bu sezon 2'nci Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada oynadı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Enes Yetkin'den sonra sezon ortasında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan ikinci isim Erdem Özcan oldu.

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