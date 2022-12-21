Altay Bayındır'dan Inter'e 11 şartı!

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı.



Öte yandan Inter'in kaleci adayları arasında Altay dışında Neto, Yan Sommer ve Agustin Rossi'nin de yer aldığı belirtildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



2019'dan bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.



PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta kaleyi korudu.





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