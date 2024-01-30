NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 12 karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 118-108 CLIPPERS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da LA Clippers'ı 118-108 mağlup etti.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, 4 ribaund, 12 asist ve 2 top çalmayla sezonda altıncı double-double'ını yaptı. Jarrett Allen ise 20 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle oynayarak double-double serisini 15 maça çıkardı.



Kawhi Leonard, Clippers'a 30 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla liderlik etti. Norman Powell benchten 18 sayıyla katkı verirken, Russell Westbrook, Amir Coffey ve Paul George 13'er sayıyla, James Harden ise 11 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle oynadı.



KNICKS 113-92 HORNETS



New York Knicks, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 113-92 yendi.



Knicks'te Jalen Brunson 32 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Donte DiVincenzo 28 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Brandon Miller 29 sayı atarak Hornets adına en skorer isim oldu ve ayrıca 7 ribaund ve 3 asist ekledi. Miles Bridges 21 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



CELTICS 118-112 PELICANS



Boston Celtics, TD Garden'da New Orleans Pelicans'ı 118-112 mağlup etti.



Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 3 top çalmayla takıma liderlik etti. Jrue Holiday 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jaylen Brown 22 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Zion Williamson ise 26 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



SUNS 118-105 HEAT



Phoenix Suns, Kaseya Center'da Miami Heat'i 118-105 devirdi.



Eric Gordon 23 sayıyla Suns'ın en skoreri olurken, ayrıca 5 asist ve 4 ribaund da ekledi. Kevin Durant 20 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oynarken, Devin Booker 22 sayı, 8 ribaund ve 7 asist kaydetti.



Jimmy Butler 26 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle maçın en skorer ismi olsa da, çabaları Heat için yeterli olmadı. Terry Rozier 21 sayı ve 3 asistle oynadı.



NETS 147-114 JAZZ



Brooklyn Nets, Barclays Center'da Utah Jazz'i 147-114 mağlup etti.



Nets'te Mikal Bridges 33 sayıyla en skorer isimdi. Cam Thomas 25 sayı, 7 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Sırtındaki sakatlık nedeniyle aylar süren yokluğunun ardından parkelere dönen Ben Simmons ise karşılaşmayı 10 sayı, 11 asist, 8 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.



Keyonte George 21 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Jazz'in en skoreriydi. John Collins 15 sayı, 7 ribaund, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.



ROCKETS 135-119 LAKERS



Houston Rockets, Toyota Center'da Los Angeles Lakers'ı 135-119 yendi.



Jalen Green, Rockets'a 34 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma ile liderlik etti. Temsilcimiz Alperen Şengün karşılaşmayı 31 sayı, 12 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Cam Whitmore 20 sayı ve 6 ribaundla oynadı. Jabari Smith Jr. 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blok kaydederken, Dillon Brooks 17 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Lakers'ta D'Angelo Russell, LeBron James ve Anthony Davis 23'er sayı kaydettiler. Russell ayrıca 5 asist, James 10 asist ve 6 ribaund, Davis ise 7 ribaund ekledi.



WIZARDS 118-113 SPURS



Washington Wizards, Frost Bank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 118-113 mağlup etti.



Wizards'ta altı oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 2 blokla başı çeken isim oldu. Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Tyus Jones ve Marvin Bagley 15'er sayı kaydettiler.



Devin Vassell, 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 blokla Spurs'ün en skoreriydi. Victor Wembanyama 22 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 3 blokla onu takip ederken, temsilcimiz Cedi Osman benchten 20 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmalık bir katkı sağladı.



TIMBERWOLVES 107-101 THUNDER



Minnesota Timberwolves, Paycom Center'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 107-101 yendi.



Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 21 sayı, 10 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Rudy Gobert 12 sayı, 18 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



OKC cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla takımın en skorer oyuncusu oldu. Jalen Williams 20 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynadı.



KINGS 103-94 GRIZZLIES



Sacramento Kings, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 103-94 mağlup etti.



De'Aaron Fox 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla Kings'i galibiyete taşıdı. Domantas Sabonis 20 sayı, kariyer rekoru 26 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Jaren Jackson Jr. 22 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle Grizzlies'in en skoreriydi. Santi Aldama ise 16 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



MAVERICKS 131-129 MAGIC



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk ettiği Orlando Magic'i 131-129 devirdi.



Mavericks'te Luka Doncic 45 sayı, 9 ribaund ve 15 asistle takımın en etkili ismiydi. Tim Hardaway Jr. 36 sayı ve 8 ribaundla oynarken, Dereck Lively 20 sayı ve 11 ribaundla, Jaden Hardy ise 20 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.



Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Franz Wagner 21 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.



NUGGETS 113-107 BUCKS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 113-107 yendi.



Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla en skorer isim oldu. Nikola Jokic 25 sayı, 16 ribaund ve 12 asistle sezonda 14. triple-double'ına imza atarken, ayrıca 3 top çalma ve 2 blok da kaydetti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Brook Lopez 19 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynarken, Damian Lillard 18 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı.



TRAIL BLAZERS 130-104 76ERS



Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 130-104 mağlup etti.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 27 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle takımın en etkili ismi olmayı başardı. Malcolm Brogdon 24 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle oynarken, Scoot Henderson benchten 22 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla katı sağladı.



Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı ve 6 ribaundla en skorer isimdi. Patrick Beverley 14 sayı ve 5 asistle, Paul Reed ise 11 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



