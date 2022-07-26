Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır'dan altın madalya

Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, İtalya'daki 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır'dan altın madalya
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26 Temmuz 2022 23:28
İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen milli takım sporcuları mindere çıktı.

Alperen Berber, 80 kilo finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo finalinde Macar Laszio Darabos'u (1-1) son puan avantajıyla yenerek şampiyon oldu.

Halil Çınar ise 55 kilo bronz madalya müsabakasında Gürcü Saba Sürmanidze'ye 9-0 yenildi.

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