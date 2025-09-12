Alper Potuk: 'Keçiörengücü'nü Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımın güzel hedefleri ve projeleri olduğunu belirterek "İnşallah Ankara Keçiörengücüyle şampiyon olup bu takımı Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz." dedi.



Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımından Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, başkent ekibindeki hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



Çaykur Rizespor'dan sonra yurt dışına transferine ilişkin Alper Potuk, "Çaykur Rizespor ile 1. Ligde şampiyonluk yaşadıktan sonra Türkiye'de bir çok kulüple görüşmelerim oldu. Sonrasında Kuzey Makedonya'dan çok güzel bir proje ile geldiler, ben de kabul ettim ve Gostivar'da 2 yıl oynadım. Yaklaşımları, misafirperverlikleri her şeyi çok güzeldi, sadece saha ve stat zeminleri biraz problemliydi ama genel olarak güzel geçti. Şimdi tekrardan Türkiye'ye başkente Keçiörengücü'ne döndüm." dedi.



"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da forma giymiş bir futbolcu olarak Ankara Keçiörengücü'nün tesislerini, alt yapı çalışmalarını nasıl bulduğuna yönelik soru üzerine de tecrübeli futbolcu, "yanıtını verdi.Türkiye'ye dönmeye karar verdikten sonra bir çok kulüple görüştüğünü ve son anda Ankara Keçiörengücü ile anlaştıklarını dile getiren Alper,şeklinde konuştu.Ankara Keçiörengücü'nün şampiyonluk hedefiyle sezona başladığını belirten Alper Potuk,diye konuştu.Bireysel hedefi olarak da öncelikle başkent ekibine en iyi şekilde faydalı olmayı istediğini vurgulayan Alper,dedi.Alper Potuk, başkent ekibiyle antrenmanlara önceki gün katıldığını da belirterek, şöyle devam etti:Süper Lig'de daha çok İstanbul takımlarının yer alması buna karşın başkent Ankara'nın temsilcisi olarak Süper Lig'de bulunmanın önemine dair de Alper Potuk,şeklinde görüş belirtti.Şuanda fizik olarak da mental olarak da iyi durumda olduğunu da dile getiren Alper Potuk açıklamasını,ifadeleriyle bitirdi.