Almanya'da yetenekli Türk futbolcular aranıyor

Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk vatandaş arasında futbolla ilgilenen çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 300 bin Türk futbolcu bulunuyor. Böylesine bir potansiyeli değerlendirmek ve Türk gençlerini başarılı birer futbolcu haline getirebilmek için kolları sıvayan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) , teknik direktör Erol Koloğlu, antrenörler Fatih Saraç ve Fethi Köycü önderliğinde futbolcu taramasına başladı.



TEKNİK SORUMLU EROL KOLOĞLU: YENİDEN BİR JENERASYON BULMALIYIZ



Geçmiş yıllarda Almanya'da başarılı bir futbol ve teknik adamlık kariyeri çizen Erol Koloğlu, ATFF'deki yapılanmanın önemine dikkat çekerek "Önce keşfedip sonra yetiştirip başta Almanya olmak üzere çocuklarımızın Avrupa'daki bazı ülkeler ve Türkiye liglerinde oynamaları için yardımcı olacağız" dedi.



ATFF Teknik Sorumlusu Erol Koloğlu; "Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türk var. Almanya'da geçen yıla kadar 283 bin lisanslı Türk futbolcu vardı. Bize yakın bölgede 42 tane Türk futbol takımı var. 1'inci amatör ligde oynayan 3 tane takım var. Biz Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nu kurmadan önce Türkiye Futbol Federasyonu buradaydı. Ben de 25 sene orada görev yaptım. 2019 yılında ATFF kuruldu. Daha sonra 'Hocam devam et' dediler. Çocukların vizyonlarını kaybetmemesi açısından bu projeyi desteklemek istiyorum. İçlerinde cevherler varsa onları Türk milli takımına kazandırmalıyız. Çocukların yeteneklerinin yanı sıra onları iyi birey ve karakterli futbolcu yapmaya çalışacağız. Fransa, Belçika ve Avusturya'da da şube açmaya, futbol okulları açmaya hazırız. Sadece Türklere değil Almanlara da yardımcı olmak istiyoruz. Hatta göçmen çocuklar da fazlalaştı ve bu çocuklar da derslerimize, eğitimlerimize katılmak istiyorlar.



Geçmiş yıllarda Yıldıray Baştürk, Altıntoplar, Mesut Özil, Mehmet Ekici gibi isimler hepsi elimizden geçti. Hepsi benim talebemdi. Yeniden bir jenerasyon bulmalıyız.



Bu çocukların çıkış yolu bu. Başka şansları yok. Çocuğun spor yapmasında muhakkak fayda var. ATFF'nin yegane sebeplerinden birisi de bu. Yetiştirip bir yerlere, milli takıma kadar faydamız olursa ne mutlu bize. Almanya futbolunda kalabilmeleri, bazılarının da Türkiye'deki liglerine gidebilmeleri için yollarını açmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



ALT YAPI SORUMLUSU FATİH SARAÇ: ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ



7 senedir lisanslı olarak antrenörlük yapan ve ATFF çatısı altında çalışmalarını hızlandıran Fatih Saraç ise şu açıklamaları yaptı: "İçimde hep Türk futbolcularımızı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz düşüncesi vardı. ATTF ile tanıştık ve bugüne kadar gelindi. Niyetimiz şu anda 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımızı iyi yetiştirmek. 60'ın üzerinde oyuncumuz var. Bunları en iyi şekilde hazırlıyoruz. Antrenman ve turnuvalara götüreceğiz. Büyük takımlara karşı nelere dikkat edilmeleri lazım, hangi sistemle oynatılmaları lazım; alt yapıdan itibaren öğreteceğiz. Futbol konusunda tavsiyeler veriyoruz. Takımlarında haftada 2-3 gün antrenman yapan çocuklar var. Hem takımlarında çalışıyorlar hem de bize gelerek özel çalıştırıyoruz, eksik yönlerini belirleyip oraları güçlendiriyoruz. Takımlara giremeyen sporcuları bu yöntemle eğitip bir kaç ay içinde seviye atlatıyoruz. Bu yöntemle yeteneklerini keşfedip , eksik yönlerini güçlendirip hem Alman Ligi'nde hem de Türk takımlarında başarılı olmaları için şimdiden alt yapı eğitimi veriyoruz."



ANTRENÖR VE İŞLETMECİ FETHİ KÖYCÜ: ALMANYA'NIN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE DAHA ÇOK FUTBOL OKUL AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ



Antrenör ve işletmeci Fethi Köycü de gayelerinin Türk futboluna katkı sunmak ve buradaki ailelerin çocuklarının yeteneklerini boşuna harcamaması için yardımcı olmak olduğunu belirtti. Stuttgart Galatasaray futbol okulunda 5-17 yaş arası 60-65 kadar sporcuları olduğunu dilet getiren Köycü "Almanya'nın çeşitli illerinde daha çok okul açmayı düşünüyoruz. Ne kadar çok çocuğa yardım edebilirsek o kadar mutlu olacağız" dedi.



