Aliou Traore, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Aliou Traore, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliou Traore, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu
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08 Şubat 2024 22:24
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Aliou Traore, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Aliou Traore'nin Ankara Keçiörengücü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Aliou Traore'ye teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonu devre arasında Göztepe'ye transfer olan Traore, sarı-kırmızılı ekiple 29 lig ve 2 kupa maçında 4 gol kaydetti.

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