Alimpijevic: 'Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyisi!'

Sırp başantrenör, 2023'ten bu yana görev yaptığı Beşiktaş'taki hedefleri, Türk basketbolu, A Milli Takım, NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Basketbol Gelişim Merkezi, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesi, THY EuroLeague ve İstanbul'daki yaşantısıyla ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



Beşiktaş'ta bir basketbol kültürü oluşturmayı amaçladıklarını belirten Alimpijevic, "En önemli nokta istikrar. Sistemde, çok çalışmada, sonuçlarda ve oyuncu gelişiminde istikrarlı olmalıyız. İki sezondur Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalıyoruz. BKT Avrupa Kupası'nda gruptan çıkıyoruz. İstikrarlı bir şekilde gelişimimizi sürdürmeliyiz." diye konuştu.



Sekizli finallere kaldıkları BKT Avrupa Kupası'nda bu sezonun öncekilere göre daha farklı olduğunun altını çizen Dusan Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:



"Birçok takımın önemli yatırımlar yaptığını gördük. Hapoel Tel Aviv, Avrupa Kupası tarihinin en büyük bütçelerinden birini oluşturdu. Valencia ve Bahçeşehir Koleji de bazı THY EuroLeague ekiplerinden daha büyük bütçeli kadrolar kurdu. Birbirimize ve yaptıklarımıza inanıyoruz. Bana göre kararlılık her şeydir. Her kulvarda istikrarlı olmalı ve en iyimizi ortaya koymalıyız. Adım adım ve maç maç düşünüyorum. En büyük hayalim Beşiktaş ile THY EuroLeague'de oynamak. Beşiktaş; altyapısı, taraftar kitlesi, organizasyonu ve tarihiyle bunu hak ediyor. Yalnız bunu başka şeylerle eşleştirmeye de ihtiyacımız var. İlk başta finansal. Sonra diğer şeyleri ciddi bir şekilde konuşabiliriz. Öncelikle finansal olarak diğer takımlarla baş edebilecek noktaya gelmemiz gerekiyor."



"Türkiye, parlak bir oyuncu geleceğine sahip"



Dusan Alimpijevic, Türk basketbolunun iyi bir genç jenerasyona sahip olduğunu belirterek, çok çalışmanın önemine vurgu yaptı.



Türkiye'de görev yaptığı sürede genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan 38 yaşındaki başantrenör, "Onların farklı bir seviyeye çıkması ve daha iyi kontratlar almasını istedim. Türkiye, şüphesiz parlak bir oyuncu geleceğine sahip. Türkiye'de çok fazla iyi organizasyon ve programlar var. Çok iyi başantrenörler bulunuyor. Dolayısıyla çok yakında genç kuşak farklı şeyler ortaya koyabilir. Çok çalışmak önemli. Zaman değişiyor. Çok çalışmanın önemini unutuyoruz. Gençlerin daha fazla çalışması lazım." şeklinde görüş belirtti.



"Alperen, basketbolda geleceğin en iyi oyuncularından biri olabilir"



Alimpijevic, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen ve bu sezon All-Star seçilerek büyük bir başarıya imza atan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün inanılmaz bir gelişim gösterdiğini aktardı.



22 yaşındaki basketbolcuyu izlemekten büyük keyif aldığını ifade eden Sırp çalıştırıcı, "Alperen Şengün, sadece NBA'in değil basketbolda geleceğin en iyi oyuncularından biri olabilir. Beşiktaş'tan NBA'e gitmesi ve All-Star seçilmesi kulübümüzün imajı açısından çok iyi. Bu kulüpteki herkesin Alperen ile gurur duyduğuna eminim. Bu, kulübümüz için büyük bir onur. Alperen, çok güzel işer ortaya koydu. NBA'de inanılmaz bir performans gösteriyor. Birçok maçını izledim. Yüksek enerjisi ve oyun zekasıyla baş edilmesi zor bir oyuncu. Ortaya koyduklarını çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Basketbol Gelişim Merkezi inanılmaz"



Dusan Alimpijevic, Türk basketbolunun yeni kalesi olma niteliği taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) bir oyuncunun yetişmesi için bütün imkanları barındırdığını söyledi.



BGM ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Alimpijevic, şu görüşleri paylaştı:



"Basketbol Gelişim Merkezi'ne gittim. Orası inanılmaz. Çok iyi salonlar ve spor alanları var. Bir basketbolcunun yetişmesi için bütün imkanlar sunulmuş. Ancak basketbolcu yetişmesi için birçok şeyin ortaya konarak bir araya gelmesi gerekiyor. Tesis, insan gücü ve bilgi. Bunların hepsi bir arada olmalı. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bunların hepsi sağlanıyor ancak sonuç alınması zaman alacaktır. Türkiye'de 5. yılım ve her şeyin çok iyi gittiğini söylemeliyim. Türkiye'de 80 milyonun üzerinde oldukça genç bir nüfus var. Bu ülke sadece basketbola değil spora birçok yatırım yapıyor. Bunların karşılığında güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. Basketbolda oyuncu yetişmesi için her şey yapılıyor."



"Türkiye'nin madalya için büyük bir şansı var"



Sırp başantrenör, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanabilecek güçte olduğunu dile getirdi.



Ay-yıldızlıların başantrenörü Ergin Ataman'ın kulüp kariyerinde birçok kupa kazandığını ve bu başarısını milli takımda da elde etmek istediğini kaydeden Dusan Alimpijevic, "Ergin Ataman, her zaman madalya hedefini vurguluyor. Türk basketbolcular, başantrenörlerinin söylediğine inanmalı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten madalya için büyük bir şansı var çünkü birçok iyi oyuncusu Avrupa'ya döndü. Şampiyonada fiziksel olarak daha iyi olacaklardır. Oyuncuların Avrupa'ya dönmesi avantaj çünkü daha fazla süre ve sorumluluk alıyorlar. Türkiye, her zaman önemli oyunculara sahip bir takım." ifadelerini kullandı.



"Obradovic'i başka biriyle kıyaslamak delice"



Alimpijevic, Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında kabul edilen vatandaşı Zeljko Obradovic'ten çok şey öğrendiğini belirtti.



Partizan'ın başantrenörlüğünü üstlenen Obradovic'in kazandığı başarılarla çok özel biri olduğunu vurgulayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Obradovic'i başka biriyle kıyaslamak delice. 9 kez EuroLeague'i kazanmak çok özel bir şey. Obradovic'ten birçok şey öğreniyorum. Aynı ülkenin vatandaşıyız. Ona sorular sorabiliyoruz ve pratik yapabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şey." diye konuştu.



"Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum"



İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Dusan Alimpijevic, Türk mutfağından da övgüyle bahsetti.



2020'den bu yana bulunduğu Türkiye'de çok güzel anılar biriktirdiğini anlatan Alimpijevic, şöyle konuştu:



"Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Ailem de burada yaşadığı için çok mutlu. İstanbul, harika bir şehir. Çok farklı kültürler ve yerlere sahip. Herkes keyif alabilecek bir yer bulabilir. Türk insanı, Sırp insanına çok benziyor. Yaşam tarzı, yiyecek, içecek ve hatta müzik zevki... İki insan da hayattan zevk almayı biliyor. Bu nedenlerle burada yaşamak hiç de zor değil. Geleneksel Türk yemeklerini çok seviyorum. Bana göre Türkiye, en iyi yemeklere sahip ülke. Türk kahvaltısı en iyisi, bayılıyorum. Kebap ve döneri de seviyorum. Çocuklarım mantıyı da seviyor."



"Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan takımı"



Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko'yu THY Euroleague'de Dörtlü Final'in en büyük adaylarından biri olarak gösterdi.



Sırp başantrenör, THY Euroleague'de bu sezona dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Fenerbahçe, şu an sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da en iyi basketbol oynayan takım. Onlara saygı duyuyorum çünkü sezon başında birçok sakatlık yaşamalarına rağmen çok iyiler. Fenerbahçe, Olympiakos ve Panathinaikos'u Dörtlü Final'in en büyük adayları olarak görüyorum. Dördüncü takım sürpriz olabilir. Monaco, Real Madrid ve Barcelona da büyük takımlar. Onları kenarda tutamayız. Herkes sürpriz yapabilir. Bu, Sırp takımlarından biri bile olabilir." şeklinde görüş belirtti.



"NBA'in lig projesi Avrupa basketbolunu değiştirecek"



Alimpijevic, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesinin hayata geçmesi halinde kıta basketbolunu kesinlikle değiştireceğini ifade etti.



NBA yönetiminin Avrupa'da lig kurma projesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Dusan Alimpijevic, "Bu projenin Avrupa basketbolunu kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum. Başka ülkelerden de takımlar bu lige dahil olabilir. Londra ve Paris kentleri, NBA için çok önemli. Dubai'den ve Asya'dan bazı takımların Avrupa basketboluna büyük bütçelerle katılacağına dair bilgiler var. NBA, kulüplerden çok şehirlere önem veriyor. NBA için Londra ve Paris gibi şehirlerin önemi büyük. Kim bilir bu belki de Avrupa basketbolunda çok şeyi değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Yönetim değişiklikleri bizi etkiledi"



Beşiktaş'ta 4 farklı başkan ve yönetim kuruluyla görev yaptıkları için bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Alimpijevic, şunları kaydetti:



"Yönetim değişiklikleri tabii ki bizi etkiledi. Dört başkan görev yaptı. Hepsi yeni bir anlayışla geliyor. Seçim döneminde muhatap bulmakta zorluk yaşıyorsunuz. Geçen sezon kasım-aralık aylarında Matt Mitchell için menajerine sözleşme uzatma teklifi yaptık. Ancak somut bir adım atamadık çünkü kulüpte bu sözleşmeye imza atacak hiç kimse yoktu. Şubat-mart ayına kadar oyuncuya dönüş yapamadık. Oyuncu da Zalgiris'e gitti. Şu an yeni bir yönetim var. Ellerinden geleni yapıyorlar. Burada çalıştığım başkan ve yöneticilerle çok iyi ilişkilerim oldu. Hepsi bizi destekledi. Onlara teşekkür ediyorum."