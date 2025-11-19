Aliağa Petkimspor, Romanya'da kayıp!

Basketbol FIBA EuroCup C Grubu son hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM CSU Raiffeisen Oradea'ya 77-71 yenildi.



Oradea Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 24-20'lik skorla Aliağa Petkimspor oldu.



İkinci periyotta etkili hücum eden Romanya temsilcisi, devre arasına 43-37 önde girdi.

Aliağa Petkimspor, başa baş mücadeleye sahne olan müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-58 üstün bitirdi.Son periyotta skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren CSM CSU Raiffeisen Oradea, karşılaşmadan 77-71 galip ayrıldı.Kris Richard, 17 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Aliağa Petkimspor'da ise Yannick Franke'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.Bu sonuçla liderlik şansını kaçıran ve ikinci sırayı alan Aliağa Petkimspor, 6 hafta sonunda grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. CSM CSU Raiffeisen Oradea ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tur gruplarına yükseldi.Aliağa Petkimspor, en iyi 6 grup ikincisi arasına girmesi halinde ikinci tura çıkacak.