26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Aliağa Petkimspor, Romanya'da kayıp!

Basketbol FIBA EuroCup C Grubu son hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM CSU Raiffeisen Oradea'ya 77-71 yenildi.

Oradea Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 24-20'lik skorla Aliağa Petkimspor oldu.

İkinci periyotta etkili hücum eden Romanya temsilcisi, devre arasına 43-37 önde girdi. 



Aliağa Petkimspor, başa baş mücadeleye sahne olan müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-58 üstün bitirdi.

Son periyotta skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren CSM CSU Raiffeisen Oradea, karşılaşmadan 77-71 galip ayrıldı.

Kris Richard, 17 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Aliağa Petkimspor'da ise Yannick Franke'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla liderlik şansını kaçıran ve ikinci sırayı alan Aliağa Petkimspor, 6 hafta sonunda grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. CSM CSU Raiffeisen Oradea ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tur gruplarına yükseldi.

Aliağa Petkimspor, en iyi 6 grup ikincisi arasına girmesi halinde ikinci tura çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
