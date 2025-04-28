Aliağa Petkimspor'da Galatasaray galibiyeti sevinci

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Galatasaray'ı 86-81 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'da Galatasaray galibiyeti sevinci
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28 Nisan 2025 15:54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. 

Gören, yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız Kılıçarslan Şenkahya ve Karahan Efeoğlu'nu da ayrıca kutluyorum. Maçta bize çok değerli katkı verdiler." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor, 27 maçta aldığı 10 galibiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.

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