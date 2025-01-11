Ali Yüce: "Galatasaray'a karşı çaresizlik duyuyorlar!"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Yüce, son dönemde Fenerbahçe ile yaşanan karşılıklı açıklamalara dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Ali Yüce: 'Galatasaray'a karşı çaresizlik duyuyorlar!'
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11 Ocak 2025 22:15
Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Yüce, son dönemde Fenerbahçe ile yaşanan karşılıklı açıklamalara dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İşte Ali Yüce'nin açıklamas;

 "Galatasaray SK Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa nedenimi, aynı gün yayınladığım metinde kamuoyu ile net bir şekilde paylaşmama rağmen, bu konunun hala spekülasyonlara konu edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Bazı kesimlerin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialar üzerinden yaratmaya çalıştıkları suni gündem, Galatasaray'a karşı duydukları derin korku ve çaresizliğin bir göstergesidir. "

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