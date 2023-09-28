Beşiktaş, Süper Lig'in erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, tam 10 eksiği bulunan Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.
2005-2209 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ali Tandoğan, Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş'ı değerlendirdi:
"Beşiktaş, Adana Demir maçını iki ceza alanı arasında kaybetti. Çünkü hem yumuşak orta saha savunmasıyla gollere engel olamadı hem de hücum geçişlerini yapamadı. Burada kurgu ve tercihte stretejik bazı hataların gözden geçirilmesi gerek. Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıdaki problemi orta saha hakimiyeti. Bu tür deplasmanlarda özellikle orta sahaya sahip olamazsınız oyun kurmakta eksik kaldığınız gibi savunmada da yumuşak kalarak rakibe fırsatlar tanırsınız. Nitekim Beşiktaş'ın aslına bakarsınız Adana Demir maçını iki ceza alanı arasında kaybettiğini söyleyebiliriz. Oyun planlamasında stratejik bazı tercih hataları da var. Hocanın bu kurguyu tam yapamadığını ifade etmek gerek. Baktığınızda topa yine daha fazla sahip olan bir Beşiktaş var fakat tabela farklı.
Yani Trabzon'dakine benzer bir tablo. Adana Demirspor geçen sezondan bu yana benzer bir oyun oynuyor ve bunu hoca değişimine rağmen üzerine koyarak devam ettiriyor. Nedir bu? Rakibi dengesiz yakalamak, çok çabuk 3. bölgeye ulaşmak ve sonuç almak. Buna karşılık rakibi doğru karşılayarak kenarlara yönlendirme ve disiplini bozmadan savunma... Haliyle Beşiktaş, Cenk üzerinden oyun kurmaya ya da üretmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
SEYİRCİ VE ZEMİNE KARŞI
Şuna da dikkat çekmeli. Gelen goller çok çabuk demoralize etti Beşiktaş'ı... Sonrasında ise oyun seyirci ve zeminle mücadeleye döndü Beşiktaş için. İkinci yarıda alınan riskler ve kurulan bir baskı vardı ama bu biraz da Adana Demirspor'a yaradı. Çünkü Adana Demirspor çok hızlı çıkabilen ve sonuç almayı beceren bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Adana ligin en zor deplasmanlarından biri kabul ama Adana Demirspor'u da bu kadar eksikle yakalayabilmek önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek bir kenara, Beşiktaş için üzerine düşünmesi gereken bir sonuç çıktı ortaya."
2005-2209 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ali Tandoğan, Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş'ı değerlendirdi:
"Beşiktaş, Adana Demir maçını iki ceza alanı arasında kaybetti. Çünkü hem yumuşak orta saha savunmasıyla gollere engel olamadı hem de hücum geçişlerini yapamadı. Burada kurgu ve tercihte stretejik bazı hataların gözden geçirilmesi gerek. Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıdaki problemi orta saha hakimiyeti. Bu tür deplasmanlarda özellikle orta sahaya sahip olamazsınız oyun kurmakta eksik kaldığınız gibi savunmada da yumuşak kalarak rakibe fırsatlar tanırsınız. Nitekim Beşiktaş'ın aslına bakarsınız Adana Demir maçını iki ceza alanı arasında kaybettiğini söyleyebiliriz. Oyun planlamasında stratejik bazı tercih hataları da var. Hocanın bu kurguyu tam yapamadığını ifade etmek gerek. Baktığınızda topa yine daha fazla sahip olan bir Beşiktaş var fakat tabela farklı.
Yani Trabzon'dakine benzer bir tablo. Adana Demirspor geçen sezondan bu yana benzer bir oyun oynuyor ve bunu hoca değişimine rağmen üzerine koyarak devam ettiriyor. Nedir bu? Rakibi dengesiz yakalamak, çok çabuk 3. bölgeye ulaşmak ve sonuç almak. Buna karşılık rakibi doğru karşılayarak kenarlara yönlendirme ve disiplini bozmadan savunma... Haliyle Beşiktaş, Cenk üzerinden oyun kurmaya ya da üretmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
SEYİRCİ VE ZEMİNE KARŞI
Şuna da dikkat çekmeli. Gelen goller çok çabuk demoralize etti Beşiktaş'ı... Sonrasında ise oyun seyirci ve zeminle mücadeleye döndü Beşiktaş için. İkinci yarıda alınan riskler ve kurulan bir baskı vardı ama bu biraz da Adana Demirspor'a yaradı. Çünkü Adana Demirspor çok hızlı çıkabilen ve sonuç almayı beceren bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Adana ligin en zor deplasmanlarından biri kabul ama Adana Demirspor'u da bu kadar eksikle yakalayabilmek önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek bir kenara, Beşiktaş için üzerine düşünmesi gereken bir sonuç çıktı ortaya."