Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli takımın transferleri ile birlikte teklif gelen futbolcular ile birlikte yeni transfer hedeflerini anlattı.



Ali Koç kendisine sorulan Juan Jesus konusuyla ilgili, "Benim bilgi dahilimde Juan Jesus yok, geçen sezon bakmıştık ona." ifadelerini kullandı.



"SOL BEK, 2 HIZLI KANAT"



İhtiyaçları olan mevkiiler konusunda ise Koç, "İsimleri kenara koyarsak profillere bakalım. Sol bek sıkıntımız var. 4 futbolcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti zaten Isla. Kruse gitti. İki tane net hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Diğerleri de kim gidecek kim gelecek onlara bağlı. Maaş yükünü de azaltmamız lazım. Pandemi fırsatı olacak. Pandemi bir fırsat kesinlikle yaratacak. Altyapıya transferlerimiz de olacak." sözlerini kullandı.



Ali Koç'un transferler konusundaki açıklamalarının devamı şu şekilde:



"VEDAT MURIQI'İN KUPALAR KALDIRDIKTAN SONRA AYRILMASINI İSTERİM"



"Vedat Muriqi ile ilgilenenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat'ın gitmesini istemiyorum. Vedat da sağ olsun karakter gösteren bir isim. Çocukluktan beri Fenerbahçeli. Kupalar kaldırdıktan sonra ayrılmasını isterim."



"5-6 OYUNCUYLA BELLİ NOKTAYA GELDİK"



"Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi bir karışımını yapmak istiyoruz. Bonservissiz ve kiralık oyunculara önem veriyoruz. 5-6 oyuncuyla belli olacak noktaya geldik."



"SOW, GUİZA, ANELKA GİBİ GOL KRALLARINI KİMSE GETİREMEZ"



"Bugünün futbolu 10 sene öncenin futbolu değil. 8-10 sene önce yaptığımız transferler, Sow, Guiza, Anelka... Bugün o gol krallarını Türkiye'ye kimse getiremez. Sizin bahsettiğiniz seviyedeki oyuncular 3 mlyondan az para almıyorlar. Leipzig, Salzburg'a baktığımız zaman beğendiğimiz oyuncuların maaşlarını gördüğümüzde bizim parayı çöpe attığımızı görüyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, hareket etmeye mecburuz. Biz hayallerimizi ve planlarımızı bir şekilde gerçekleştiririz inşallah. Türk futbolunda bir silkelenmeye ihtiyacımız var."



