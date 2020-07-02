Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV canlı yayınında teknik direktör gelişmeleriyle ilgili de açıklama yaptı.



"Şenol Güneş ile görüştünüz mü?" şeklinde gelen soruya Ali Koç, "Şenol Güneş ile hiç görüşmedik. 3 Temmuz daha bitmedi." cevabını verdi.



"YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞTIK"



Ali Koç, "İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var." ifadelerini kullandı.



