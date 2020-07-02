Ali Koç'tan Mesut Özil cevabı: "Acun'a sorun"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili gelen soruya, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım." cevabını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ali Koç'tan Mesut Özil cevabı: 'Acun'a sorun'
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02 Temmuz 2020 00:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV canlı yayınında Mesut Özil ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Ali Koç, 'Mesut Özil, transfer edilecek mi?' şeklinde gelen soruya şu cevap verdi:

"Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık. Bu sene Adidas'la son senemiz, teklifler var, nihai kararımızı vereceğiz."



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