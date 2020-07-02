Ali Koç: 'Yeni hoca, sezon biter bitmez açıklanacak'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemini değerlendirirken yeni hoca arayışları konusunda geldikleri aşamayı aktardı.



Ali Koç yeni hoca arayışına girmedikleri yönünde haksız eleştiriler aldıklarını belirterek her konuda eleştirildiklerini ancak yeni sezonda takımı çalıştıracak isimle anlaştıklarını ifade etti.



"KALAN 8 HAFTADA YENİ HOCA GETİRELİM BİZ DE İSTERDİK"



"Hiçbir şey tescil edilene kadar olmuş değildir futbolda. Biz 102 günü hoca aramadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Biz her şeyde tenkit ediliyoruz. Belki de Türk spor medyasında hiç bir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır. Biz çok çalıştık, biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye."



"ANLAŞTIĞIMIZ HOCA KONUSUNDA EMRE'NİN FİKRİ VAR"



"İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var."



