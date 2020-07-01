Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen cezaları eleştirerek aynı durumun kendi başına gelmesi halinde "Giyotini mi seçerlerdi ipi mi?" diyerek tepki gösterdi.



Koç açıklamasında talimatların açık olduğunu ve Ahmet Ağaoğlu'na verilen cezaları eleştirdi. Ali Koç "Türk futbolunda adalet var mı?" sözlerini kullandığı açıklamasında, "Kavgaya karışan yöneticilere 60 ila 200 gün ceza verilmesi gerekiyormuş kurallara göre. Kovid-19 talimatı var bir de. Akredite olmayan bir yöneticinin sahaya girmesi minimum 60 gün ve 100 ila 300 bin TL ceza. Maç sonu açıklamaları saymıyorum bile. Semih Özsoy veya Ali Koç yapmış olsa ne olurdu? Giyotini mi seçerlerdi ipi mi? Bugün Türk halkında anket yapsanız futbolda adalet var mı diye yüzde 90 hayır çıkar."



"TÜRK FUTBOLU İÇİN UTANÇ VERİCİ KARARLAR"



TFF'ye yaptığı eleştirileri de sürdüren Ali Koç "Bugün federasyona bir laf söylemek, hakem hatalarını kınamak büyük suç ama yöneticiler birbirine girsin, küfür kıyamet birbirimize dalalım 15 gün, 30 gün mahrumiyet cezaları... Bugün bu Türk futbolu için utanç verici bir karardır. Bizim ciddi anlamda önümüz kesildi. 9 kişilik Konya'ya yenilmemiz tabii ki hakem hatası falan değil. Ancak burada yumurta tavuk ilişkisi var. Bu sistem böyle devam etmez."



