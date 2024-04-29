Maxi Gomez'den 29 maçta 0 gol katkısı

Trabzonspor'un sezon başında Cadiz'e kiraladığı 27 yaşındaki Uruguaylı golcü Maxi Gomez, bu sezon Cadiz formasıyla gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maxi Gomez'den 29 maçta 0 gol katkısı
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29 Nisan 2024 17:02
Trabzonspor'un sezon başında Cadiz'e kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez, İspanya'da istediğini bulamadı.

Bu sezon Cadiz formasıyla 29 resmi maça çıkan ve 1269 dakika süre alan 27 yaşındaki Maxi Gomez, bu maçların hiçbirinde gol veya asist katkısı yapamadı.

Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon ise Trabzonspor formasıyla 37 maçta 7 gol 6 asistlik performans göstermişti.



 
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