Bodrum'da buruk bir sevinç

Erkeklerde Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor'un evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek ilk sezonunda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşayan Bodrum, kadınlarda ise aynı hafta sonu Süper Lig sevinci yaşadı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisi beşinci maçında Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u Bodrum Spor Salonu'nda 84-71'lik skorla mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye taşıyarak şampiyonluğa ulaştı.
Kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den alan Bodrum ekibi yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisi beşinci maçında Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u Bodrum Spor Salonu'nda 84-71'lik skorla mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye taşıyarak şampiyonluğa ulaştı.
Kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den alan Bodrum ekibi yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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