Uğurcan Çakır: 'Çok karakterli bir takımız'

Trabzonspor'un milli futbolcusu Uğurcan Çakır, 4-2 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK'nin durumu hakkında konuşan Uğurcan, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maça gelecek olursak iki farklı devre oldu. Gaziantep küme düşme hattında, onların final maçları. İyi başlayacaklarını biliyorduk ve agresiflerdi, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında sabırlı oynarsak ve golleri bulursak maçın böyle geçeceği belliydi, kaygıları yüksek. İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız. Hedefimiz üçüncülük ve kupada final. İnşallah bunları gerçekleştirebiliriz." dedi.
İki kulvarda gitmelerine dikkat çeken Uğurcan, "Trabzonspor'da karakterli bir oyuncu grubu var. Bu yüzden de iki kulvarda ilerliyoruz. Geçen sezon istediğimiz başarılar gelmemişti, bu sezon iki takım önde olsa da hedeflerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
ARİF BOŞLUK
Öte yandan Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk ise maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"İlk defa 11 oynadım bu sezon. Eren ağabeyin cezası sebebiyle hocamız bana görev verdi. Bu maç üçüncülük için çok önemliydi. Hocamız devre arasında bizimle yaptığı konuşmada maçtaki her dakikanın önemli olduğunu söyledi. Çıktık, elimizden geleni yaptık ve kazandık. Teşekkür ediyorum her şey için."
Gaziantep FK'nin durumu hakkında konuşan Uğurcan, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maça gelecek olursak iki farklı devre oldu. Gaziantep küme düşme hattında, onların final maçları. İyi başlayacaklarını biliyorduk ve agresiflerdi, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında sabırlı oynarsak ve golleri bulursak maçın böyle geçeceği belliydi, kaygıları yüksek. İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız. Hedefimiz üçüncülük ve kupada final. İnşallah bunları gerçekleştirebiliriz." dedi.
İki kulvarda gitmelerine dikkat çeken Uğurcan, "Trabzonspor'da karakterli bir oyuncu grubu var. Bu yüzden de iki kulvarda ilerliyoruz. Geçen sezon istediğimiz başarılar gelmemişti, bu sezon iki takım önde olsa da hedeflerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
ARİF BOŞLUK
Öte yandan Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk ise maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"İlk defa 11 oynadım bu sezon. Eren ağabeyin cezası sebebiyle hocamız bana görev verdi. Bu maç üçüncülük için çok önemliydi. Hocamız devre arasında bizimle yaptığı konuşmada maçtaki her dakikanın önemli olduğunu söyledi. Çıktık, elimizden geleni yaptık ve kazandık. Teşekkür ediyorum her şey için."
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