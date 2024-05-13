Gareth Southgate'ten MANU iddialarına cevap!

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, kendisi için çıkan Manchester United haberlerine cevap verdi.



"ODAK NOKTAM İNGİLTERE"



İngiliz teknik adam, "Odaklanmam gereken tek şey İngiltere ile iyi bir turnuva geçirmek. Bunun dışındaki her şey benim için önemsiz." ifadelerini kullandı.



Kendi için çıkan haberlerin dikkati dağıtıp dağıtmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Southgate, "Bu benim için bir sorun değil. İngiltere ile başarılı bir turnuva geçirmek zorundayım. Bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Sanırım herkes odak noktamın bu olması gerektiğini biliyor." diye konuştu.



"Teknik direktörler hakkında her zaman spekülasyonlar olur" diyen Southgate, "Birkaç maç kaybedersiniz, sorun olur. Birkaç maç kazanırsınız ve farklı bir gündem olur." dedi.



"BİR ADIM ÖTEYE GEÇMEK İSTİYORUM"



İngiltere ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansları için konuşan 53 yaşındaki teknik adam, "EURO2024 benim için harika bir fırsat. Turnuvayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Benim odak noktam, son Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir adım ötesine geçmek." diye konuştu. Southgate yönetimindeki İngiltere EURO2020 finalinde Wembley'de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.





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