Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi kimin yöneteceği merak konusu oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun, kritik karşılaşmada Arda Kardeşler'e görev vermesi bekleniyor.
36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 Galatasaray maçını yönetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Kardeşler, 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İLK MAÇI DA YÖNETMİŞTİ
Arda Kardeşler, bu sezon iki takımın Kadıköy'de oynadığı lig karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Karşılaşma golsüz berabere bitmişti.
Merkez Hakem Kurulu, derbide VAR odasında yabancı bir hakemin görev vermeyi planlıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin sonuna gelinmiş durumda. MHK, Süper Lig'in 37. hafta hakemlerini perşembe günü açıklayacak.
36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 Galatasaray maçını yönetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Kardeşler, 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İLK MAÇI DA YÖNETMİŞTİ
Arda Kardeşler, bu sezon iki takımın Kadıköy'de oynadığı lig karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Karşılaşma golsüz berabere bitmişti.
Merkez Hakem Kurulu, derbide VAR odasında yabancı bir hakemin görev vermeyi planlıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin sonuna gelinmiş durumda. MHK, Süper Lig'in 37. hafta hakemlerini perşembe günü açıklayacak.
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