Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler!

19 Mayıs tarihinde oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi olarak Arda Kardeşler ismi ön plana çıktı. VAR odasında ise yabancı bir hakemin görev alması kesin.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 08:07
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi kimin yöneteceği merak konusu oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun, kritik karşılaşmada Arda Kardeşler'e görev vermesi bekleniyor.

36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 Galatasaray maçını yönetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Kardeşler, 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İLK MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

Arda Kardeşler, bu sezon iki takımın Kadıköy'de oynadığı lig karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Karşılaşma golsüz berabere bitmişti.

Merkez Hakem Kurulu, derbide VAR odasında yabancı bir hakemin görev vermeyi planlıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin sonuna gelinmiş durumda. MHK, Süper Lig'in 37. hafta hakemlerini perşembe günü açıklayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery