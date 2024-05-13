Kadınlar 7'li ragbide Türkiye şampiyonu, Ankara Ragbi oldu

Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda, Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadınlar 7'li ragbide Türkiye şampiyonu, Ankara Ragbi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 15:08
Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Ankara Ragbi Spor Kulübü kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery