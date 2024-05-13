Kadınlar 7'li ragbide Türkiye şampiyonu, Ankara Ragbi oldu

Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Ankara Ragbi Spor Kulübü kazandı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.
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