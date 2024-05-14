Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!

Galatasaray, hükmen galibiyetin ardından kazandığı Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisinde almak istemedi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.
Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.
Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.