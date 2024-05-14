Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konsantrasyonun bozulacağı gerekçesiyle Süper Kupa'yı derbiden önce almak istemedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 08:28
Galatasaray, hükmen galibiyetin ardından kazandığı Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisinde almak istemedi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.

Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery